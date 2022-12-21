Уроженец Башкирии награжден звездой Героя России

Президент России Владимир вручил звезду героя России 26-летнему уроженцу Октябрьского, старшему лейтенанту Степану Белову, сообщается на сайте Кремля. Ранее за участие в боях Степан Белов был награжден медалью Суворова, орденом Мужества второй степени, медалью «За боевые отличия».

Степан Белов родился 14 июня 1996 года. В декабре 2018 года окончил Казанское высшее танковое училище. В январе 2019 года поступил на службу в ВС РФ в звании лейтенанта. С февраля находится в зоне СВО, где служит наводчиком-оператором. В настоящее время занимает должность начальника штаба батальона.

8 декабря Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» уроженцу Бирска, гвардии майору Борису Дудко.

Майя Иванова

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