Владимир Путин вручил звезду Героя России бойцу из Башкирии

Президент России Владимир Путин наградил уроженца Бирска, майора Бориса Дудко медалью «Золотая звезда» Героя России, сообщается в Telegram-канале башкирского мотострелкового батальона имени Шаймуратова и Доставалова.

Как следует из сообщения, в ходе боя танковая рота под командованием Бориса Дудко взяла укрепленный район противника. Остальные бойцы, участвовавшие в операции, награждены орденами Мужества.

Отец Александр Дудко — подполковник МВД, 30 лет прослуживший в органах полиции, сообщили в администрации Бирского района.

Олег Вахитов

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