«Камский кабель» в топ-400 предприятий Урала и Сибири

В рейтинге аналитического центра «Эксперт» по итогам 2021 года «Камский кабель» занял 84-е место в топ-400 предприятий Урала и Сибири.

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Участие в «Эксперте-400» не имеет ограничений отраслевого характера: в нем представлены компании всех основных сфер экономики. В итоговый рейтинг вошло более тысячи предприятий, а совокупные показатели выручки за 2021 год топ-400 компаний составили 25 трлн рублей. География исследования: Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская, Тюменская (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) области, Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртия.

Ежегодное присутствие «Камского кабеля» в рейтинге говорит об устойчивом росте компании по всем направлениям, а также о качестве и необходимости кабельно-проводниковой продукции, которая находит свое применение в космосе, под землей, на суше и на море.

«Сотрудники "Камского кабеля" – большая и сплоченная команда, нацеленная на высокий результат, которая обладает всеми необходимыми компетенциями для производства надежных и качественных кабелей и проводов. Наша компания достойно адаптировалась к современным геополитическими условиям и открыла для себя новые возможности рынка, укрепив курс на импортозамещение», – отметил директор по маркетингу ООО «Камский кабель» Михаил Минаенко.