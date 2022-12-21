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Коммерсантъ FM
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Белоруссия продлила ограничение на посещение территорий на границе с Украиной

Правительство Белоруссии продлило ограничение на временное пребывание в приграничных зонах на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области. Постановление об этом подписал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, документ опубликован на национальном правовом портале.

Уточняется, что ограничение временное, но его срок не назван. Оно не распространяется на физлиц, следующих в пограничную полосу для выполнения служебных обязанностей, либо к месту жительства (своему или близких родственников), а также в исключительных случаях с разрешения председателя государственного погранкомитета.

Ограничение на посещение приграничных с Украиной территорий белорусские власти ввели в конце мая и на все лето. В ноябре в МВД Белоруссии сообщили об усилении мер безопасности в 14 районах Брестской и Гомельской областей на границе с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск «на западных границах Союзного государства».

Об отношениях Москвы и Минска — в материале «Ъ» «С широко раскрытыми газами».

Лаура Кеффер

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