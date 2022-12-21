Харрис обвинила республиканцев в препятствовании разрешению миграционного кризиса в США

Представители Республиканской партии в Конгрессе отказываются от участия в реформации миграционной системы США для преодоления кризиса на границе с Мексикой, рассказала вице-президент США Камала Харрис. По ее мнению, без одобрения обеими партиями инициатив по корректировке миграционного законодательства исправить ситуацию невозможно.

«И, к сожалению, то, что мы видели… мне грустно говорить, от республиканцев в Конгрессе — это абсолютное нежелание участвовать в какой-либо значимой реформе, которая действительно могла бы исправить многое из того, что мы наблюдаем»,— прокомментировала госпожа Харрис динамику законодательного разрешения проблем на южной границе США (цитата по FOX News).

Как пояснила вице-президент, для решения проблемы нужно сделать «очень многое». «Реформа нашей иммиграционной системы может произойти только через Конгресс с точки зрения принятия иммиграционного законопроекта, который допускает юридический путь к получению гражданства и законному нахождению в стране»,— отметила Камала Харрис.

В июне этого года в брошенной фуре на окраине Сан-Антонио (штат Техас) были обнаружены тела 46 нелегальных мигрантов, что стало самой масштабной трагедией, связанной с торговлей людьми США и обострением миграционного кризиса а южной границе. Тогда издание Politico сообщило, что демократическое руководство Сената начало вести переговоры с республиканцами по вопросу подготовки двухпартийного законопроекта для преодоления кризисной ситуации.

Подробнее о «пограничном кризисе» — в материале «Ъ» «На южной границе без перемен».

Андрей Сапожников