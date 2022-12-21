Bvlgari обновила коллекцию Tubogas

В легендарной ювелирной коллекции Bvlgari Tubogas к концу 2022 года появились новые украшения с цветными драгоценными камнями. Римский дом начал использовать технику Tubogas или «газовая труба» для производства гибких трубчатых браслетов Serpenti из драгоценного металла без пайки в 1940-х годах. Но эмблемой Bulgari их индустриальный стиль стал лишь в 1970-х, когда новое поколение состоятельных женщин искало украшения, которые можно носить с утра до вечера. Самые впечатляющие браслеты Serpenti состояли из четырех или пяти витков вокруг запястья, а сочетание стали с желтым золотом давало эффектный цветовой контраст. Теперь ювелиры Bvlgari объединили технику Tubogas с другим узнаваемым элементом дома — огранкой «кабошон». Звездой капсульной линии 2022 года стало колье из розового золота с пятью драгоценными камнями: аметистом, цитрином, перидотом, рубеллитом и голубым топазом, — каждый из которых обрамлен бриллиантовым паве. Его система застежек позволяет идеально подогнать размер. Также в коллекции представлены три браслета из розового золота с рубеллитом, синим топазом или аметистом огранки «кабошон» в окружении бриллиантового паве.

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