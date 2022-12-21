В Чувашии не стали эвакуировать местных жителей из-за взрыва на газопроводе

Население близлежащих населенных пунктов не нуждается в эвакуации после пожара на газопроводе в Чувашии. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель следственного управления СК РФ по республике Александр Полтинин.

«Сейчас населению близлежащих поселков угрозы никакой нет, поэтому оперативным штабом решение об эвакуации населения не принимается»,— цитирует его ТАСС.

Глава Чувашии Олег Николаев в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что «самым главным» для властей было не допустить распространение огня, «потому что в 600 метрах были жилые дома села Калинино».

Восстановление газопровода обещают начать по завершении следственных мероприятий и оценки причиненного ущерба.

Как писал «Ъ-Казань», взрыв газа произошел в ходе проведения плановых ремонтных работ на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород вблизи деревни Ямбахтино Вурнарского района. Это магистральный газопровод, который обеспечивает перекачку газа в европейские страны.

Сигнал о происшествии поступил в 13:44. В 14:20 факельное горение газа на месте ЧП было ликвидировано. В результате взрыва погибли трое газовиков. «Все они работники Заволжского линейного управления магистральных газопроводов "Газпром Трансгаз Нижний Новгород", которое обслуживает этот газопровод»,— сообщал Олег Николаев. Еще один работник предприятия получил ожоги верхних конечностей средней тяжести.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"