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Госдума одобрила ограничения для платежных интеграций в зарубежные сервисы
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Иностранные активы подвергнут быстрой разморозке
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В России растет спрос на онлайн-обучение новым профессиям
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Число непрофильных активов на балансах банков может резко вырасти
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Компании в 2023 году планируют диверсифицировать источники роста доходов
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Оптовые цены на Аи-95 начали расти
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Авария на трубопроводе Уренгой—Помары—Ужгород не повлияла на поставки
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«Норникель» готовится снизить выпуск в 2023 году
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Спрос на продвижение в Telegram в 2022 году резко вырос