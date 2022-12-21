07 Мессенджеры вписали в объявления

Госдума одобрила ограничения для платежных интеграций в зарубежные сервисы

07 Люксембург потеплел к российским инвесторам

Иностранные активы подвергнут быстрой разморозке

07 И в просвещении стать с сайтом наравне

В России растет спрос на онлайн-обучение новым профессиям

08 Аукционы ждут дефолтов

Число непрофильных активов на балансах банков может резко вырасти

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Компании в 2023 году планируют диверсифицировать источники роста доходов

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Оптовые цены на Аи-95 начали расти

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Авария на трубопроводе Уренгой—Помары—Ужгород не повлияла на поставки

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«Норникель» готовится снизить выпуск в 2023 году

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Инвесторы сворачивают туристические проекты в Калининграде

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ГК ФСК будет управлять гостиницами и апарт-отелями

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Спрос на продвижение в Telegram в 2022 году резко вырос