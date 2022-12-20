Глава Минобороны Великобритании заявил, что поддерживал связь с Шойгу в течение года

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в течение 2022 года поддерживал связь с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. По словам британского министра, диалог был направлен на избежание просчетов и эскалации конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бен Уоллес

Фото: Peter Nicholls, Reuters Бен Уоллес

Фото: Peter Nicholls, Reuters

«В течение этого года я поддерживал открытые каналы коммуникации с моим коллегой, министром обороны Шойгу, чтобы избежать просчетов и сократить риск эскалации»,— сказал господин Уолллес в ходе выступления в британском парламенте с заявлением по Украине, его речь опубликована на сайте правительства. Бен Уоллес рассказал, что в ходе телефонных переговоров с Сергеем Шойгу 23 октября призывал прекратить обстрелы по территории Украины.

23 октября состоялся разговор министров обороны двух стран по инициативе Сергея Шойгу. Глава российского Минобороны предупреждал своего коллегу о планах Украины использовать «грязную бомбу» для провокации. Бен Уоллес тогда подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать украинскую сторону, однако Лондон готов содействовать мирному урегулированию конфликта.

Подробнее о ходе и последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян