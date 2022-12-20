Народ отодвинули от злоупотреблений

В Свердловской области ужесточили требования к проведению референдумов. Согласно новому закону, принятому региональным парламентом, значительно выросло необходимое количество членов инициативных групп. Например, для проведения общеобластного референдума их теперь потребуется не менее 300, хотя прежде было достаточно 20 человек. Против законопроекта голосовала КПРФ. Эксперт полагает, что усложнение требований делает фактически невозможным проведение референдумов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Дмитрий Жуков предложил поправить законодательство, чтобы на референдумы не выносили незначительные вопросы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат Дмитрий Жуков предложил поправить законодательство, чтобы на референдумы не выносили незначительные вопросы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Законопроект «О референдуме Свердловской области и местных референдумах» на заседании заксобрания региона представил депутат от «Единой России» Дмитрий Жуков. Он пояснил, что низкие рамки требований к организации референдума «склоняют граждан к злоупотреблению права, из-за чего на обсуждение могут выноситься незначительные для процедуры вопросы». В связи с этим он предложил увеличить порог по количеству участников инициативных групп для проведения референдума.

По мнению господина Жукова, законопроект позволит выдвигать более продуманные инициативы, сократит число отказов по предложениям референдумов и сократит бюджетные траты на их проведение.

Так, согласно законопроекту, для проведения регионального референдума требуется не менее 300 членов инициативной группы, хотя ранее было достаточно 20. Для проведения городских референдумов число участников инициативной группы зависит от количества зарегистрированных избирателей в конкретном муниципалитете. В городе с населением до 15 тыс. количество человек в инициативной группе должно составлять не менее 20. В муниципалитете с 15–50 тыс. жителей — не менее 50 человек, 50–100 тыс.— не менее 100, со 100–500 тыс.— не менее 150. Если в муниципалитете зарегистрировано свыше 500 тыс. избирателей (под эти параметры подходит только Екатеринбург) инициативная группа должна включать не менее 200 человек.

Категорически против ужесточения требований к проведению референдумов выступила КПРФ. Лидер свердловских коммунистов, вице-спикер Александр Ивачев напомнил, что компартия за последние годы дважды пыталась инициировать референдумы: по пенсионной реформе и о законе «о детях войны». Оба раза избирательная комиссия отказывала им в регистрации инициативной группы. «Процедура сама по себе сложная. Какой смысл усложнять ее, если она и так непроницаемая»,— заявил господин Ивачев при рассмотрении законопроекта. Впрочем, большинством голосов законопроект был принят.

За всю историю в Свердловской области региональный референдум проводился лишь однажды — 25 апреля 1993 года, когда по инициативе главы региона Эдуарда Росселя жители региона (83,4% избирателей при явке в 67%) поддержали создание Уральской Республики. Впрочем, с его итогами не согласились федеральные власти, которые в результате распустили областной совет депутатов и отправили в отставку и.о. губернатора Уральской Республики Эдуарда Росселя.

Последняя попытка провести в Свердловской области референдум была предпринята в 2021 году. Тогда инициативная группа выступила за возвращение прямых выборов глав муниципалитетов. Однако депутаты заксобрания отклонили их инициативу, указав, что на референдум субъекта РФ могут быть вынесены только вопросы, не урегулированные Конституцией РФ, федеральными или региональными законами.

«Законопроект, который был принят сейчас, направлен на то, чтобы сделать процедуру проведения референдума максимально затруднительной и почти невозможной. То есть институт есть, процедура есть, она фактически даже прописана, но ее усложняют, что делает ее осуществление практически невозможным»,— отметил политолог Сергей Мошкин.

По его мнению, депутаты просто забыли, что источник власти в России — народ, согласно Конституции. «В данном случае они отказывают в каких-то здравых предложениях массовому избирателю, предполагая, что они знают лучше»,— пояснил он.

Василий Алексеев