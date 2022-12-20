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Коммерсантъ FM
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Пробки в Москве достигли 10 баллов

Пробки в столице вечером 20 декабря достигли 10 баллов, следует из данных «Яндекс Карты». Наибольшая загруженность наблюдается в центре. В пробке стоит Садовое кольцо на внутренней и внешней стороне. Вместе с тем осадков в Москве сегодня нет.

По данным на 18:30, трудности с автомобильным движением есть на Котельнической, Софийской и Болотной набережных, Бульварском кольце от Рождественского до Петровского бульвара, на Тверском и Чистопрудном бульварах, а также на улицах Мясницкая, Большой Лубянке, Петровке, Большой Дмитровке, Воздвиженке.

Анастасия Ларина

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