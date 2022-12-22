Десять энергичных лет

В 2022 году коллектив Богучанской ГЭС отметил первую круглую дату: в ноябре исполнилось 10 лет с того дня, как первые три агрегата были введены в промышленную эксплуатацию. Все эти годы для коллектива станции существуют три приоритета в работе: безопасность электростанции, выработка энергии и экологичность.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ноябре 2022 года исполнилось 10 лет с ввода в промышленную эксплуатацию первых трех агрегатов Богучанской ГЭС

В ноябре 2022 года исполнилось 10 лет с ввода в промышленную эксплуатацию первых трех агрегатов Богучанской ГЭС



Эффективность на максимуме

Выработка каждой из ГЭС зависит от многих факторов – начиная с решений, заложенных проектировщиками, и заканчивая водностью реки в очередном году. Коллектив Богучанской ГЭС делает все необходимое, чтобы потенциал оборудования и сооружений станции работал на максимальном уровне безопасности производства и с полной эффективностью. В уходящем году на станции в соответствии с требованиями технических регламентов и заводов-изготовителей прошла ремонтная программа, включающая капитальный и текущий ремонты гидроагрегатов. 25 июля состоялись уникальные испытания: на протяжении пяти часов все девять гидроагрегатов работали с максимальной установленной мощностью 2 997 МВт.

Событие, в котором принимали участие практически все службы станции, потребовало специальной подготовки оборудования и персонала. Но коллектив Богучанской ГЭС уже много раз доказывал, что является одним из лучших и по теоретической подготовке, и в повседневной работе. В мае прошел отборочный этап IX Всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС – главного федерального турнира гидроэнергетиков России, собравшего лучших специалистов с 28 станций. На региональном этапе команда Богучанской ГЭС была второй, а в финале заняла 3-е место. Практически каждый этап соревнований был посвящен тому, как управлять станцией, не допуская ЧП и аварий. Начальник смены машинного зала Богучанской ГЭС Алексей Дудин на этом смотре профессионального мастерства был признан лучшим среди коллег, представлявших ГЭС Сибири и Дальнего Востока.

Юбилейный год запомнится энергетикам производственными рекордами, торжественными мероприятиями и крупными экологическими проектами. Проектная производительность Богучанской ГЭС – 17,6 млрд киловатт-часов в год, но в 2022 году станция уже к 1 декабря поставила потребителям 18,5 млрд. К концу года, по предварительным расчетам энергетиков, промышленность и население Красноярского края впервые в истории станции получат от «энергетического сердца» Нижнего Приангарья рекордные 20 млрд. Это сопоставимо с суммарной выработкой всех электростанций огромного сибирского края за четыре месяца непрерывной работы.

Экоподход

Помимо производства электроэнергии, поддержания в исправном состоянии оборудования и сооружений, повышения квалификации персонала, коллектив Богучанской ГЭС решает и экологические задачи – как местного, так и всероссийского масштаба. Третий год подряд Богучанская ГЭС принимает участие в программе восстановления сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. В 2020 году при поддержке станции в Енисей были выпущены более 218 тыс. мальков, в 2021 году – уже 2,7 млн, а в 2022 году благодаря благоприятным условиям и по согласованию с Росрыболовством – более 4,2 млн. Зарыбление проходило в течение четырех месяцев, за это время состоялось 16 акций, в каждой из которых принимали участие сотрудники ГЭС.

Третий год подряд Богучанская ГЭС принимает участие в программе восстановления сибирского осетра

Фото: Сергей Токарев

В июне традиционно жители города Кодинска, среди которых большинство составляли школьники, стали участниками ежегодной федеральной акции РусГидро «оБЕРЕГАй». Они навели порядок в лесопарковой зоне рядом с центральным городским бульваром. С мая по сентябрь сотрудники станции убирали прибрежную зону в верхнем и нижнем бьефе ГЭС – собирали как брошенный туристами, так и принесенный по течению рекой бытовой и древесный мусор. На станции, известной внедрением уникального оборудования и технологий для защиты ихтиофауны Ангары, считают, что все экологические проекты важны – независимо от количества участников и масштабов, ведь все они воспитывают человека и спасают природу.

Ежегодная федеральная акция РусГидро «оБЕРЕГАй»



Девизом юбилейного года на Богучанской ГЭС стали слова «Десять энергичных лет». Глядя на итоги работы станции, построенной и введенной в строй благодаря частно-государственному партнерству компаний «РУСАЛ» и «РусГидро», мы видим такие важные дела, как выплата налогов, реализация программы благотворительной деятельности, спортивные достижения и волонтерская работа. И можно сказать только одно: продолжай в том же духе, Богучанская ГЭС!

АО «Богучанская ГЭС»