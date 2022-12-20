Путин и президент Бразилии обсудили сотрудничество в рамках БРИКС

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула Да Силвой. Они обсудили двухстороннее сотрудничество. Господин Путин поздравил господина Лулу Да Силву с победой на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон выражена уверенность в том, что российско-бразильское стратегическое партнёрство будет и далее успешно развиваться по всем направлениям, как и сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Господин Лула Да Силва, выдвигавшийся от Партии трудящихся, был избран на пост президента Бразилии 31 октября. Он обошел Жаира Болсонару с отрывом менее 2% голосов. Официально новый президент вступит в должность 1 января 2023 года. Луис Инасиу Лула Да Силва был президентом Бразилии с 2003 по 2010 годы.

Подробнее о выборах в Бразилии — в материале «Ъ» «Со старым новым Лулой».

Анастасия Ларина