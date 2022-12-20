В Приангарье продолжается устранение аварии, оставившей без тепла более 4 тыс. человек

В городе Слюдянка Иркутской области продолжается устранение коммунальной аварии, оставившей без тепла и горячего водоснабжения свыше 4 тыс. человек. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, восстановить теплоснабжение «планируется сегодня ночью». Ранее в официальных сообщениях срок полного устранения аварии анонсировался к 19:00 местного времени (14:00 мск).

«Нужно рассматривать разные варианты. Сегодня ночью мой первый заместитель Роман Колесов и представители минЖКХ приедут в Слюдянку. Утром в режиме видеосвязи проведем КЧС. Роман Андреевич (Колесов.— ''Ъ'') и другие участники ликвидации ЧС доложат, удалось ли за ночь устранить аварию, сообщат детали, которые выяснят на месте. Дальнейшие действия будем предпринимать исходя из этой информации»,— предупреждает развитие событий Игорь Кобзев.

Глава региона со ссылкой на мэра района Алексея Шульца также проинформировал, что в Слюдянке без отопления остались 111 домов, где проживают 4367 человек, включая 1638 детей, а также 8 социальных объектов. На дистанционное обучение переведены ученики трех школ. Среди жителей города «не нашлось желающих» воспользоваться двумя подготовленными пунктами временного размещения. В ликвидации аварии «сейчас задействованы 24 человека и 11 единиц техники».

Как сообщалось ранее, в Слюдянке в связи с коммунальной аварией был введен режим ЧС. Следователи регионального СКР проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура Слюдянского района также организовала проверку законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и теплоснабжения.

Влад Никифоров, Иркутск