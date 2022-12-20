В Иркутской области 5 тыс. человек остались без отопления из-за прорыва теплотрассы

Режим ЧС введен в городе Слюдянка Иркутской области из-за прекращения теплоснабжения Центрального района в связи с прорывом теплотрассы. Как сообщает пресс-служба правительства региона, без отопления остаются 137 домов с населением около 5 тыс. человек, три школы, четыре детских сада, а также центральная районная больница.

«По информации главы города Слюдянка Владимира Сендзяка, школы и детские сады сегодня не работают. В больнице установлены обогреватели. Температура наружного воздуха минус 12 градусов. В квартирах — плюс 15–19 градусов. Угрозы размораживания систем нет. Обход домов и квартир продолжается»,— уточнили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что в настоящее время уже проведена замена поврежденного участка теплотрассы длиной шесть метров, но при этом «была выявлена необходимость в замене еще одного участка». Полностью устранить аварию планируют к 19:00 местного времени (14:00 мск) сегодня, 20 декабря.

Следователи регионального СКР по факту аварии проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура Слюдянского района также организовала проверку законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и теплоснабжения.

Влад Никифоров, Иркутск