Больше 500 классов в Ярославской области закрыты на карантин из-за роста случаев ОРВИ и гриппа

В Ярославской области полностью на карантин по ОРВИ и гриппу закрыли четыре школы, два детских сада и школу с дошкольными группами, в них обучаются 2,3 тыс. детей. Частично на карантин закрыты 61 детсад, 126 школ и 4 школы с дошкольными группами. Соответствующую информацию представили в региональном департаменте образования.

Всего на карантин в частично закрытых образовательных организациях переведены 510 классов, 96 групп в детсадах и 10 классов в школах с дошкольниками. Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом 14,7 тыс. детей из этих учреждений отправили на карантин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области зарегистрировано 137 случаев заболевания гриппом.

Алла Чижова