Сразу три нововоронежца стали победителями отраслевого конкурса на лучший научно-технический доклад

В Москве подвели итоги Открытого конкурса Госкорпорации «Росатом» на лучший научно-технический доклад. От участников из разных атомных городов России поступило около 1 тыс. заявок.

Финал конкурса проходил в формате двухдневной онлайн-конференции, включающей День молодежи и День студентов.

Участники первого дня конкурса

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Молодые ученые из восьми дивизионов Росатома соревновались в трех номинациях. Так, начальник ядерно-физической лаборатории Нововоронежской АЭС Дмитрий Колотушкин занял первое место в номинации «Лучший производственно-технический доклад». Атомщик представил новую методику совместного проведения измерений в процессе пуска реакторной установки, которая поможет сократить общее время работ на 18 часов, что, в свою очередь, уменьшит время проведения планово-предупредительных ремонтов, увеличит выработку электроэнергии, обеспечив дополнительный прирост выручки до 200 млн рублей в год.

Дмитрий Колотушкин занял 1 место в номинации на лучший производственно-технический доклад среди работников атомной отрасли

Фото: пресс-служба НВ АЭС

«На Нововоронежской АЭС ведется большая научная деятельность. Мы популяризируем науку, что позволяет развивать технологии, повышать эффективность и безопасность производства, быть технологическим лидером. Нужно быть активными, решать нестандартные задачи, выходить из зоны комфорта», - сказал Дмитрий Колотушкин.





Также участие в конкурсе приняли студенты из 22-х ключевых вузов Госкорпорации «Росатом». В рамках отборочного этапа были рассмотрены 70 студенческих докладов. В финал прошли 10 конкурсантов, в том числе два нововоронежца.

Студент 6 курса Обнинского института атомной энергетики (филиал НИЯУ «МИФИ») Виктор Росновский стал победителем в номинации «Лучший производственно-технический доклад», собрав самые высокие баллы от экспертного жюри. Его доклад посвящен возможности применения гидравлических диодов «Клапан Тесла» в системах АЭС с реакторами типа ВВЭР-1200 для повышения надежности и экономичности АЭС. Работа молодым исследователем была выполнена на Нововоронежской АЭС в рамках дипломного проекта.

«Прогресс — есть благо. Госкорпорация «Росатом» является эшелоном, который как голова поезда двигает всю российскую и мировую науку вперед, успешно справляясь с поставленными задачами», - сказал Виктор Росновский.

Еще один нововоронежец, студент 6 курса НИЯУ «МИФИ» Даниил Тулинов занял 2-е место в этой же номинации. Он разработал на базе отечественной программы РОУЗ 3D-модель площадки Нововоронежской АЭС и предлагает использовать трехмерную модель для оценки радиационной обстановки местности. Средство предназначено и для действующих АЭС, а также АЭС, которые находятся в стадии проектирования или строительства. Все исходные данные были собраны студентом во время прохождения практики на инновационном энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС и легли в основу дипломного проекта.

Победителей наградили дипломами и ценными призами. Подводя итоги конкурса, члены жюри отметили глубокий уровень знаний конкурсантов, актуальность и практическую значимость работ, их новизну. В состав конкурсной комиссии вошли представители Физико-энергетического института имени А.И.Лейпунского, АО «Концерн «Росэнергоатом», НИИ НПО «Луч», АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», АО «Наука и инновации», АО «Атомэнергомаш», АО «Атомэнергопроект» и др.