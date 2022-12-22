«Голдман Групп» возвращает вкус настоящего

Один из лидеров АПК в Красноярском крае — холдинг «Голдман Групп» в 2022 году переориентировал свою животноводческую деятельность и основательно зашел на рынок производства говядины и молока.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Голдман Групп» первые в Красноярском крае начали системно развивать голштинскую породу

Фото: предоставлено компанией «Голдман Групп» «Голдман Групп» первые в Красноярском крае начали системно развивать голштинскую породу

Фото: предоставлено компанией «Голдман Групп»

После приобретения старейшего в регионе племзавода «Таежный» и многопрофильного зеленогорского агропредприятия «Искра» активы холдинга приросли двумя капитальными фермами крупного рогатого скота, двумя молокозаводами и всей необходимой для развития в этом направлении инфраструктурой, включая технику и поля для кормозаготовки. Имеющееся на предприятиях поголовье самой распространенной в России черно-пестрой породы решено полностью заменить на племенное стадо голштинской породы: продуктивность таких коров в среднем составляет 9 384 кг молока с содержанием жира 3,83 % и белка 3,38 %, а рекордсмены за 305 дней лактации производят более 16 000 кг молока.

— В Красноярском крае нет больше предприятий, системно развивающих голштинскую породу, мы первые, — говорит главный ветеринарный врач «Голдман Групп» Лилия Ващенко. — Животные завезены к нам нетелями — это молодые нерожавшие коровы, оплодотворенные сексированным семенем. Порядка 80–85 % из них принесут нам телочек, будущих мам, которые станут основой для расширения поголовья. Их мы тоже планируем оплодотворять сексированным семенем, чтобы сразу планировать пол телят и наращивать молочное стадо. Плановая селекционная работа уже приносит результат: с ноября на наших предприятиях КРС телята рождаются каждый день, и в основном это телочки.

С 2022 года холдинг находится в рынке молочной продукции с локальным брендом «Искра» и набирает в новой для себя сфере компетенции, чтобы уже в следующем году начать реализовывать масштабный проект по выпуску молока и говядины в регионе. Ради этого, пожалуй, самый известный производитель свинины в Красноярском крае готов безоговорочно сменить основной профиль животноводства.

— Когда мы строили свой инновационный свинокомплекс в 2014 году, это было перспективное и маржинальное для бизнеса направление: начало импортозамещения, собственного производства в стране недостаточно, конкуренции практически не было, цена на продукцию хорошая, — вспоминает генеральный директор холдинга Роман Гольдман. — Но в дальнейшем другие производители в стране продолжали строить и запускать в эксплуатацию новые свинокомплексы. В итоге это привело к перепроизводству. На сегодняшний день рентабельность производства свинины низкая, расходы растут, а цена на рынке падает. В связи с этим мы уже в начале 2022 года начали смотреть: а что же в смежных направлениях есть более интересное для бизнеса и надежное, способное в перспективе не менее десяти лет обеспечивать развитие? И поняли, что у нас для этого все есть: это развитие молочного производства. Мы хотим вернуть людям вкус и качество настоящего молока, сметаны, масла, йогуртов и других молочных продуктов, а также обеспечить рынок региона добротной свежей говядиной местного производства. Мы проанализировали ситуацию и сформировали экспертное мнение: в ближайшие 7–10 лет никто из производителей в России не закроет потребность рынка в говядине. Так мы окончательно утвердились в том, что приняли верное решение.

В 2023 году «Голдман Групп» рассчитывает нарастить в структуре выручки по мясу долю говядины и сделать ее основным видом

В 2023 году «Голдман Групп» рассчитывает нарастить в структуре выручки по мясу долю говядины и сделать ее основным видом. Холдинг серьезно вкладывается в развитие новой производственной площадки, планируя в среднесрочной перспективе нарастить поголовье до 6 000 голов дойного стада. Это потребует дополнительных инвестиций, но ресурсы для этого у красноярского агропроизводителя есть.

— Между теми, кто готов начать строить фермы КРС и молокозаводы в «чистом поле», и нами есть одна большая разница: у нас уже готова инфраструктура. Да, еще потребуются миллиардные инвестиции на закупку дополнительного материнского поголовья, увеличение его численности, приобретение современного оборудования и технологий, но и проект мы реализуем грандиозный, — делится ожиданиями Роман Гольдман. — В связи с этим не исключено, что часть активов холдинга, которая на сегодня не является приоритетной либо не приносит нам ожидаемую выручку, будет продана или передана в управление. Эти деньги мы направим в развитие производства молока и говядины. Возможно, привлечем льготные кредиты. Мы рассматриваем разные варианты и выбираем те, которые дадут максимальную эффективность для нашей экономики.

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