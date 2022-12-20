Жителям Петербурга рекомендовали соблюдать самоизоляцию перед празднованием Нового года

В связи с высоким уровнем заболеваемости жителям Санкт-Петербурга рекомендуется реже выходить из дома без особой надобности и отдать предпочтение онлайн-сервисам при подготовке к новогодним праздникам. Такую рекомендацию озвучила 20 декабря главный внештатный специалист городского комздрава по инфекционным болезням у детей Елена Дондурей во время пресс-конференции ТАСС.

Эксперт обратила внимание, что особенно важно сократить соцконтакты людям с хроническими заболеваниями. Госпожа Дондурей призывает закупиться в онлайн-магазинах в «хорошей семейной домашней обстановке».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более десятка петербуржцев попали в реанимацию с гриппом.

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