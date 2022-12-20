Более десятка петербуржцев попали в реанимацию с гриппом

13 человек с диагностированным гриппом находятся в реанимации Боткинской больницы в Санкт-Петербурге, двое из них находятся в тяжелом состоянии, рассказал главный врач медучреждения Денис Гусев.

«На сегодняшний день у нас все реанимационные койки заняты. На утро 13 человек у нас на ИВЛ, два из них на ЭКМО с тяжелым поражением легких»,— рассказал медик в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам господина Гусева, среди находящихся в реанимации пациентов нет ни одного вакцинированного. «Те формы, которые у нас, средне-тяжелые, тяжелые, в реанимации – эти все пациенты не вакцинированы от гриппа»,— отметил он.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что гриппом и ОРВИ в Петербурге болеют более 13% школьников и дошкольников.

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