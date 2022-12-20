В Краснодаре предприятия пищевой промышленности выпустили продукцию на 33 млрд рублей

В 2022 году объем отгруженной продукции производителями пищевой промышленности Краснодара составил более 33 млрд руб. Сейчас в отрасли работают 86 предприятий, на которых трудятся более 5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году производители пищевой промышленности Краснодара выпустили 51 млн литров безалкогольных напитков, столько же условных банок консервированных овощей, а также около 40 тыс. тонн хлебобулочных изделий и 22,7 тыс. тонн растительного и рафинированного масла.

Нарастить производство в городе удалось за счет участия компаний в нацпроекте «Повышение производительности труда». По словам начальника городского управления сельского хозяйства Сергея Бурлакова, в проекте участвуют «Юнона Инвест ЛТД», «Кондитер Кубани», «Кубанский комбинат хлебопродуктов», «Тепличный комплекс "Зеленая линия"» и «Кубснаб».

Последнее предприятие, как ранее сообщал «Ъ-Кубань», благодаря бережливым технологиям в этом году увеличило выработку на 5%, а также сократило почти на 70% запасы и на 31% — время протекания процесса.

Татьяна Ручкина

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