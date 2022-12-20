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Коммерсантъ FM
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Госдума приняла закон о запрете перечисления взыскиваемых долгов на иностранные счета

Госдума сразу во втором и в третьем чтениях приняла поправки к федеральному закону «Об исполнительном производстве». Он запрещает перечислять взысканные по исполнительным листам долги на счета сразу в иностранные банки.

Согласно законопроекту, взысканные средства не будут перечислены на счет в иностранном банке до тех пор, пока заявитель не предоставит реквизиты счета в российском банке или казначейского счета. Кроме того, российский банк может приостановить исполнение требований по исполнительному документу в случае подозрения, что операция совершается для легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

В правительстве отмечали «колоссальные объемы» обналичивания денежных средств по исполнительным документам. В 2021 году сумма выведенных таким образом средств достигла 26 млрд, увеличившись на 25% по сравнению с годом ранее. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что закон позволит минимизировать случаи перечисления денег недобросовестным взысканием для легализации преступных доходов, ухода от налогов и вывода денег за рубеж по исполнительным документам.

Анастасия Ларина

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