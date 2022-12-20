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В Курганской области возобновили движение автобусов по двум федеральным трассам

В Курганской области возобновлено движение пассажирского транспорта на дороге федерального значения «Екатеринбург - Шадринск – Курган» (Р-354) и на участке трассы «Иртыш» — подъезд к Тюмени. Об этом сообщают в управлении ГИБДД региона.

На остальных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения введенные из-за погоды ограничения на движение автобусов сохраняются. Ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия противогололедными материалами.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 19 декабря в Курганской области в связи с потеплением, сильным ветром и обильными осадками ввели ряд ограничений. Из-за сильной гололедицы запретили движение автобусов по всем автодорогам и отменили занятия в школах. Из-за обледенения проводов задержали несколько пассажирских поездов.

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