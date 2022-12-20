Около 500 школьных классов в Петербурге частично закрыли из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Санкт-Петербурге частично закрыли порядка 500 классов из-за заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева на пресс-конференции ТАСС 20 декабря.

В первую очередь госпожа Катаева обратила внимание на то, что заболеваемость ОРВИ населения на 13% превышает эпидемиологический порог. Если сравнивать с предыдущей неделей, то заболеваемость теперь выше на 104,4%, абсолютно во всех возрастных группах. Рост числа заболевших коронавирусом за неделю при этом составил около 20%.

Утром «Ъ-СПб» рассказывал, что комздрав Петербурга спрогнозировал снижение заболеваемости гриппом к концу декабря.

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