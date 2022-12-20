Экосистема Свое: от фермерского молока до льготного кредита

Слово экосистема пришло в нашу повседневную жизнь из биологии. Экосистема в бизнесе — это комплекс сервисов и услуг, объединенных на одной платформе. В центре этой системы — клиент с его повседневными задачами, нуждами, потребностями, которые он может решить по принципу «одного окна».



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Сейчас аграрии Красноярского края и Хакасии активно пользуются экосистемой Россельхозбанка Свое, которая создана в поддержку сельхозпроизводителям, она помогает эффективно вести бизнес в сфере АПК и объединяет товары, услуги и современные цифровые сервисы. Экосистема может быть полезна как жителю села, так и горожанину, как предпринимателю, так и частному лицу. Но, конечно, прежде всего, Свое — это целый комплекс сервисов, объединенных вокруг сельских предпринимателей и жителей сельской местности. Обратившись к экосистеме, можно закрыть любой вопрос — от покупки жилья на селе до поиска услуг грузчиков, от консультации ветеринара до подбора программы льготного кредитования и поиска поставщиков оборудования по всей России. Экосистема состоит из разных платформ: b2b-маркетплейса Свое Фермерство, сервисов для реализации продукции Свое Родное и агротуров Свое За городом, площадки для подбора кадров и поиска информации о профессиях в АПК «Я в агро», а также систем Свое Жилье и Свое Село, где можно подобрать подходящий участок для строительства дома и подать заявку на ипотечный кредит.

Прежде всего стоит отметить Свое Фермерство, на этой платформе проходит регистрация пользователей. Регистрация абсолютно бесплатна. После нее вы можете предлагать свои услуги и подбирать партнеров со всей России, пользоваться цифровыми сервисами, разработанными для сельского хозяйства, например, «Агроном онлайн» или «Ветеринар онлайн». На платформе доступен маркетплейс для фермеров, где есть каталоги средств защиты растений, удобрений и сельхозтехники, в том числе с возможностью приобретения на вторичном рынке. Кроме того, после регистрации на площадке Свое Фермерство производители могут продавать свою продукцию через маркетплейс Свое Родное.

Сервис Свое Родное заслуживает отдельного упоминания и пользуется большой популярностью по всей России. Маркетплейс доступен и как интернет-платформа, и как мобильное приложение — Свое Родное вы можете установить у себя на телефоне. По сути, это интернет-магазин, который объединяет фермеров со всей России. Просто нажав пару кнопок в телефоне любой из нас может обеспечить свой стол свежими и натуральными фермерскими продуктами. На маркетплейсе Свое Родное товары продаются напрямую от фермеров, и за счет того, что производители регистрируются на платформе и размещают здесь свою продукцию совершенно бесплатно, продукт можно приобрести без торговой наценки.

«Я в агро» — сервис, направленный на развитие кадрового потенциала. Предприятия здесь размещают вакансии, подбирают сотрудников, размещают информацию о стажировках, направляют своих работников на повышение квалификации. Ну а те, кто заинтересован в поиске работы в агропромышленном комплексе, повышении квалификации могут найти интересного работодателя и повысить компетенции с помощью учебных программ.

Платформа Свое Жилье поможет с переездом на село. Здесь легко подобрать оптимальную ипотечную программу, а сервис Свое Село поможет найти участок для дома, благоустроить его, подобрать проект, нанять грузчиков и бригаду строителей и многое другое.

В стране набирает популярность внутренний туризм, есть площадка и для этих целей, где можно выбрать для себя такие туры. Фермеры Красноярского края не только производят качественные продукты, но и приглашают к себе в гости. Они открывают свои хозяйства туристам, позволяют ближе познакомиться со всеми нюансами жизни на селе, и это часто становится для туристов незабываемым опытом. Для самих фермерских хозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса это ценные дополнительные возможности для заработка. Агротур из любого региона России можно выбрать и заказать на платформе Свое За городом.

Получается, экосистема может стать единой точкой входа для получения широкого спектра необходимых услуг для предпринимателей, связанных с сельским хозяйством и тех, кто планирует жить или работать на селе. В экосистему также внедрены как финансовые сервисы банка, так и партнерские предложения: бухгалтерские, юридические и другие услуги. Они доступны в удобное время и в удобном месте.

«За долгие годы общения с аграриями команда Россельхозбанка отлично изучила своих клиентов и вовремя поняла, что все мы нуждаемся не только и даже не столько в чисто банковских услугах. Не хватает времени на выполнение базовых функций предприятий в сфере юриспруденции, финансов, делопроизводства и во многом другом. Фермер – мастер в чистом виде. Он виртуозно умеет производить продукт и тратит на это все свое время и силы, но все остальное тоже требует его участия, но на это не хватает ресурсов. Экосистема Свое позволяет фермеру сосредоточиться на том, что он умеет лучше, чем кто-либо в мире – создавать продукт. И здорово помогает эффективно решают насущные задачи, с которыми сталкиваемся каждый день: где выгодно купить технику, найти компетентного работника, как увеличить каналы продаж и даже решить вопрос с недвижимостью», — делится своим опытом работы с платформой Корюн Арутюнян, глава КФХ.

Присоединиться к платформе и пользоваться всеми возможностями можно самостоятельно, но, если нужны консультации, обращайтесь в ближайший офис Россельхозбанка: город Красноярск, ул. Перенсона, 33.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.