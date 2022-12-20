Свиной грипп выявили еще у 169 нижегородцев за неделю

На неделе с 12 по 18 декабря свиной грипп выявили еще у 169 жителей Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Неделей ранее свиной грипп обнаружили у 73 нижегородцев.

К 19 декабря эпидпорог по заболеваемости в области превышен на 71%. От гриппа в регионе привито более 1,4 млн жителей, или 46,5% населения области.

Чтобы предотвратить распространение вируса, учебный процесс частично или полностью приостановили в 12,5% образовательных учреждений региона, на карантин полностью закрыты 24 школы и 13 детсадов. Ранее Роспотребнадзор предложил приостановить работу кружков и секций в Нижнем Новгороде из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Сотрудники и посетители больниц и поликлиник должны носить защитные маски. Родственникам запрещено навещать пациентов в стационарах.

Елена Ковалева