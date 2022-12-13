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Роспотребнадзор предложил приостановить работу кружков в Нижнем Новгороде из-за гриппа

Региональное управление Роспотребнадзора предложило приостановить работу детских кружков и секций в Нижнем Новгороде из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе превышен на 21%, за неделю свиной грипп обнаружили у 73 нижегородцев.

Чтобы предотвратить распространение заболеваемости, Роспотребнадзор рекомендовал отменить в школах кабинетную систему обучения, объединенные уроки и запретить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Карантин полностью или частично ввели в 11% школ и детсадов региона.

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Елена Ковалева

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