«В ралли принял участие Луиджи Барзини»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как прошло путешествие журналиста, в частности, по территории Российской Империи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Сципионе Боргезе (слева) и журналист Луиджи Барзини (справа) во время автопробега Пекин—Париж, Германия.

Фото: Getty Images Принц Сципионе Боргезе (слева) и журналист Луиджи Барзини (справа) во время автопробега Пекин—Париж, Германия.

Фото: Getty Images

Марка Pirelli известна не только своими шинами, но еще и участием в автоспорте. Все мы знаем, на чьей резине последние 12 сезонов ездит «Формула-1». И, конечно же, знаменитым на весь мир календарем, и множеством других направлений деятельности, имеющих гораздо больше отношения к культуре, нежели к промышленности — организация выставок, книгоиздание.

На днях итальянская компания представила культовую книгу о первом ралли Пекин—Париж, которая теперь переведена и на русский язык. В 1907 году состоялись состязания между автомобилями, которые преодолели путь между столицами Китая и Франции. Надо ли говорить, что на маршруте практически не было дорог с твердым покрытием. И потому успех зависел не только от надежности мотора, мастерства гонщика, но и от того, насколько справятся с таким испытанием шины.

В ралли Пекин—Париж, которое считается первой крупной автомобильной гонкой в истории, принял участие журналист Луиджи Барзини. Выступал он на автомобиле марки Itala, обутом в шины Pirelli. В течение года после событий Луиджи сочинил книгу, которая сегодня считается «классикой путевых заметок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pirelli Фото: Pirelli

Нам она особенно интересна тем, что от Иркутска до границы с Германией Барзини ехал по территории Российской Империи. И в книге описаны и пейзажи, и уклад того времени, и встречи с людьми, которые первый раз в своей жизни видели автомобиль. Кстати, в Кирове, где сегодня работает один из двух российских заводов Pirelli, в центре города стоит памятник автомобилю Itala. В 1907 году экипаж, в котором был Барзини, проезжал и через Вятку.

Если вам не достанется бумажная книга, не огорчайтесь. В сеть выложена электронная версия, найти которую нетрудно. А еще, как обещают, скоро появится и аудиоверсия. Во всяком случае, уже сейчас на сайте можно послушать одну из самых увлекательных глав книги в исполнении Гоши Куценко — актера, как многие из нас знают, совсем не чужого в мире автомобилизма.