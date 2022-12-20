Масочный режим ввели на Выксунском металлургическом заводе

Сотрудников Выксунского металлургического завода (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию) обязали носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ в стране. Об этом сообщается на странице предприятия во «ВКонтакте».

На ВМЗ отменили очные сменно-встречные собрания, на контрольно-пропускных пунктах продолжат измерять температуру. При появлении признаков ОРВИ сотрудникам рекомендуют остаться дома и вызвать врача.

По данным Роспотребнадзора, к 19 декабря эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе превышен на 71%. На неделе с 12 по 18 декабря свиной грипп выявили еще у 169 жителей Нижегородской области.

Елена Ковалева