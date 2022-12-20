Глава Удмуртии рассказал о планах по привлечению в регион инвесторов

В Удмуртии инвесторов планируют привлекать развитием территорий опережающего развития «Сарапул» и «Глазов», которые в течение 5 лет принесут в бюджет региона 10 млрд руб. налогов. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов во время ежегодного доклада в госсовете Удмуртии о положении в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В республике также предусмотрена компенсация затрат на инфраструктуру за счет уменьшения госдолга. По словам господина Бречалова, в настоящее время одобрено 19 инвестпроектов на общую сумму 17 млрд руб.

Кроме того, инвесторов планируют привлекать готовыми площадками, а в 2023 году подать заявку на создание особой экономической зоны. Так, на площадке «Лада-Ижевск» вместе с выпуском e-Largus планируется создать индустриальный парк. «Готовые площади — сегодня завози оборудование, завтра начинай работать»,— заявил глава региона.

Напомним, на следующей неделе в Ижевск с рабочим визитом прибудет президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов. В рамках встречи будет представлен первый прототип электрической версии модели Largus.