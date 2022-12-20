Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Удмуртии рассказал о планах по привлечению в регион инвесторов

В Удмуртии инвесторов планируют привлекать развитием территорий опережающего развития «Сарапул» и «Глазов», которые в течение 5 лет принесут в бюджет региона 10 млрд руб. налогов. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов во время ежегодного доклада в госсовете Удмуртии о положении в регионе.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В республике также предусмотрена компенсация затрат на инфраструктуру за счет уменьшения госдолга. По словам господина Бречалова, в настоящее время одобрено 19 инвестпроектов на общую сумму 17 млрд руб.

Кроме того, инвесторов планируют привлекать готовыми площадками, а в 2023 году подать заявку на создание особой экономической зоны. Так, на площадке «Лада-Ижевск» вместе с выпуском e-Largus планируется создать индустриальный парк. «Готовые площади — сегодня завози оборудование, завтра начинай работать»,— заявил глава региона.

Напомним, на следующей неделе в Ижевск с рабочим визитом прибудет президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов. В рамках встречи будет представлен первый прототип электрической версии модели Largus.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...