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Первый прототип электромобиля e-Largus презентуют в Ижевске в декабре

«АвтоВаз» создал первый прототип электрической версии модели Largus, который планируют представить в столице Удмуртии до конца 2022 года. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов, пишет «Риа Новости».

Фото: Вероника Суворова

Фото: Вероника Суворова

Напомним, в августе во время рабочего визита в Ижевск господин Соколов сообщил, что на площадке автозавода планируется наладить производство электрической версии Lada Largus. Сборка Lada Vesta будет перенесена в Тольятти, в Ижевске будут производить для нее компоненты. Первая партия электромобилей Lada Largus может быть выпущена в 2023 году.

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