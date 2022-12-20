В нижегородском УФСБ завершили расследование дела о тюремном «джаамате»

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, касающемуся запрещенного в РФ экстремистского движения «Ат-Такфир валь-Хиджра», ячейка которого существовала в исправительной колонии №12, но была разобщена. Расследование велось в региональном УФСБ. Обвинение в причастности к экстремистской религиозной организации предъявлено Зелимхану Ганжуеву, осужденному за вымогательство и похищение коммерсанта в Санкт-Петербурге.

Еще восемь бывших членов «джамаата» пошли на сделку со следствием и отказались от участия в запрещенной организации. Зелимхан Ганжуев вину не признал и считает, что его обвинили из-за отказа сотрудничать со следствием. Дело будет слушаться в Тоншаевском райсуде.

Подробнее о деле – в материале «Ъ» «Джамаат строгого режима».