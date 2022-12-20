«Первый ноутбук Tecno ориентирован на молодую аудиторию»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие гаджеты презентует китайский производитель Tecno.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TECNO Mobile Фото: TECNO Mobile

Первый ноутбук в России, свежий мобильный флагман, а также первые в мире наушники с двойным форм-фактором одновременно — бренд Tecno анонсировал продажу своих новинок.

Смартфон Phantom X2 я уже успел испытать и рассказал про это. Старт его продаж намечен на начало следующей недели. Лэптоп Megabook T1 и наушники Sonic 1 мне еще только предстоит протестировать, но на полках магазинов они окажутся уже на этой неделе. Вот что уже известно про эти гаджеты.

Аудионовинку можно использовать как с амбушюрами, так и без них. Выбор на стороне пользователя, особенно в случае с эргономикой, и это здорово. Производитель заявляет сверхдолгую работу Sonic 1, до 50 часов. Это примерно 1 тыс. треков на одной зарядке. Четыре микрофона для работы с шумами, последнее поколение Bluetooth 5.3.

Megabook T1, первый ноутбук Tecno на российском рынке, ориентирован на молодую и активную аудиторию, заверяет вендор. А это скорее всего компромиссы с фокусом на дизайне, габаритах и производительности в меру, чтобы оставаться доступным. Гипотезу подтверждают 1,5 кг веса, 0,5 см толщины, 16 дюймов диагонали дисплея, алюминиевый цветной корпус с зеркальными вставками, процессоры Intel Core i3 и i5 одиннадцатого поколения, а также схемы памяти 12 Гб + 256 Гб и 16 Гб + 512 Гб.

А вот лэптоп Megabook S1, который Tecno представила недавно в Дубае вместе с флагманской серией смартфонов, рассчитан уже на более состоятельную аудиторию. Это косвенно отражают спецификации модели. У нее на борту уже последнее — двенадцатое поколение чипов Intel. И в линейке более мощные Core i5 и i7. Хранилище доступно в объеме до 1 ТБ, он легче, тоньше, имеет более яркий дисплей с разрешением 3,2K и частотой смены кадра 120 Гц, а также технологию обмена информацией OneLeap.

Оценить Megabook S1 в деле мне тоже только предстоит. В продаже ноутбук ожидается не раньше лета следующего года.