Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о своих впечатлениях от использования китайских смартфонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tecno Phantom Фото: Tecno Phantom

Первый в мире смартфон с выдвижной линзой для портретной съемки представил бренд Tecno на мировой презентации в Дубае. Мне удалось одному из первых не только взглянуть на флагманскую серию устройств Phantom X2, но и немного познакомиться с моделями.

Даже если вы никогда не слышали про эту серию или самого вендора, то на полке магазина или в руках у пользователя, без сомнений, распознаете новинку по величавому блоку камер. Пара объективов по 50 Мп и размером с десятирублевую монету каждый занимают вместе со вспышкой и дальномером без малого треть задней поверхности. Сам телефон при этом большой. Диагональ скругленного по бокам AMOLED-дисплея — 6,8 дюйма.

В версии Phantom X2 Pro одна из камер телескопическая. Выдвигается на пару миллиметров при включении режима портрета. Практический смысл — получить естественный оптический эффект боке. Также разработчики могут похвастать лидирующим в отрасли показателем апертуры — f/1.49, что на «цифрах» дает больше света, а значит, улучшает качество фото. В первых тестах портретник оказался зависим скорее от статичности картинки, нежели от количества света. Для съемок в темноте предусмотрели режим Super Night. Хотя я бы оставил ему самые сложные сцены. Для всего остального, как говорится в одной рекламе, есть универсальный режим AI Cam.

Работают новинки Tecno незаметно хорошо. Ресурсов 4-нанометрового чипсета MediaTek Dimensity 9000, оперативки, расширяемой до 17 Гб, и аккумулятора емкостью свыше 5000 мАч в избытке для флагманских задач. В наличие уже обязательная для лиги частота дисплея 120 Гц. А вот беспроводной, как и сверхбыстрой зарядкой пришлось пожертвовать как раз из-за огромных камер. В комплекте будет быстрая зарядка на 45 Вт, но запасы батареи на 100% она пополнит не быстрее чем за час.

Отдельно отмечу дизайн, в частности, цвета «Серебристый лунный» и «Марсианский оранжевый». Первый шикарен в своей глубине и матовых переливах. Второй тоже хорош, но больше за счет текстуры волокон корпуса, который производят из переработанного пластикового мусора. Также в комплекте Tecno Phantom X2 и X2 Pro кроме провода и зарядки есть отличный непрозрачный чехол со встроенной подставкой — вот уж действительно редко встречающиеся призрачные технологии.