МИД России назвал циничной позицию ООН по расстрелу российских военных

МИД России не удовлетворен реакцией комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел десятерых российских военных. Российская сторона будет продолжать добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ осуждения действий украинских военных, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

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Ранее господин Тюрк говорил о необходимости расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности, однако реальных шагов к этому от него не последовало.

«Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника,— ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии циничной и беспринципной»,— сказал господин Вершинин в разговоре с «РИА Новости».

Резонансные видео с десятью убитыми российскими солдатами появились в сети в середине ноября. На одном они сдаются в плен ВСУ, на втором уже лежат без движения с окровавленными головами. Россия призвала международные организации расследовать случившееся. Управление по правам человека ООН изучило видеозаписи. СКР возбудил уголовное дело в отношении украинских вооруженных сил.

О военном конфликте на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек