Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о ярких фактах из истории столицы Приморского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Владивосток сегодня — город удивительной судьбы. Каких-то еще 160 лет назад вокруг поста русских солдат-линейцев рос вековой лес, прибрежные заводи кишели дичью, ночью из тайги выходил тигр и наводил ужас на местных жителей.

Моряка и будущего писателя Константина Станюковича отправили сюда с острова Ява, где он заболел лихорадкой. Вот из его писем: «Бурачек велел зарядить орудие гранатой и выстрелить в горы, чтоб напугать этого опасного соседа (тигра). Только что выстрелил, как прибежал из лазарета матрос и сказал, что тигр утащил нашу с Бурачеком свинью из хлева и понес в горы. Жаль бедную, она была беременная».

Название Владивосток расшифровывается как «владей Востоком», а залив Золотой Рог, на берегу которого он расположен, раньше назывался Хайшэньвай — бухта Золотого трепанга. У китайцев существовало поверье: кто этого трепанга выловит, тому он и принесет счастье.

Мне кажется, отдельная история города — это мосты. Самый старый, Казанский, был построен в 1928 году. Он знаменит тем, что стал первым цельнометаллическим сварным понтоном в СССР. Трудно поверить, но, согласно документам, Казанский мост длиной почти 40 м за 20 дней сварили четыре сварщика. Причем работы выполнялись зимой при 40-градусных морозах и недостатке материалов. Рудневский мост был построен с грубейшими нарушениями в 1970-х. Никто не решался его открывать, боялись, что рухнет. Но потом закатали в асфальт и запустили в эксплуатацию. Так до сих пор его то закрывают, то вновь открывают. И, конечно, три моста-красавца: один через залив Золотой Рог, другой — на остров Русский — и пешеходный, через Амурский залив. Хотя, говорят, и там сплошные приключения.

А вообще достопримечательностей во Владивостоке множество. Это и уникальные храмы, и старинные крепости, и набережные, особенно живописные зимой, и музеи, и парки. В общем, еще вернемся в предновогодний Владивосток.