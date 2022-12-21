Частичка уральского металла

Музейный комплекс «Северская домна» в городе Полевском Свердловской области, где можно увидеть доменную печь уникальной сохранности, не только крупный культурный проект развития российского промышленного туризма, заявляют представители Трубной металлургической компании (ТМК), на площадке которой и находится музей. Это заметный социальный проект, который работает в интересах и моногорода, и региона, и всей страны. Он не только знакомит гостей с металлургией прошлого и настоящего, но и формирует новую городскую среду, раскрывает ценности компании и популяризирует профессию металлурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой ТМК Фото: Предоставлено пресс-службой ТМК

Уральский музейный комплекс «Северская домна», центром которого является единственная в России полностью сохранившаяся доменная печь XIX века, в текущем году вновь открылся после масштабной реконструкции — она заняла два года. Музей находится в городе Полевском Свердловской области на площадке Северского трубного завода (СТЗ), входящего в ТМК. Основная его достопримечательность — памятник промышленной архитектуры: восьмигранное кирпичное здание доменного цеха с куполообразной крышей и литейным двором, напоминающее храм. При его строительстве два века назад использовались те же приемы, что и при строительстве церквей.

Сейчас это объект федерального значения. При этом еще в 1974 году здание доменного цеха, где можно получить полное представление о том, как правили чугун в позапрошлом веке, было взято под государственную охрану и признано объектом культурного наследия республиканского значения. Историческим является и сам завод — один из старейших на Урале. В 2019 году предприятие отпраздновало 280-летие.

«Сам по себе факт, что предприятие обладает таким памятником, поднимает репутацию компании, дает ей известность, ведь такого нет ни у кого,— говорит руководитель направления промышленного туризма ТМК, руководитель музейного комплекса "Северская домна" Анна Трепалова.— И то, что компания вкладывается в музей, в сохранение индустриального наследия, делает это наследие общедоступным — это один из векторов нашей социальной политики, наш вклад в устойчивое развитие».

По ее словам, такой культурный проект — также пример для других компаний, которые сейчас стоят перед выбором, нужно ли инвестировать в подобные объекты. «Это и показатель успешности компании»,— отмечает госпожа Трепалова.

Связка прошлого и настоящего металлургии

Музейный комплекс «Северская домна» начал работать еще в 2009 году, а сейчас, после масштабной реконструкции, которую в компании также называют «ревитализацией», был восстановлен еще ряд исторических помещений старого завода. Они превращены в многофункциональные пространства, где могут проводиться различные мероприятия, в том числе выставки, лекции и мастер-классы.

Реконструкция музейного комплекса была приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. В ноябре 2022 года проект сохранения и бережения реновации комплекса промышленных зданий железоделательного и чугуноплавильного завода получил почетный диплом в номинации «Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции» международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».

Сейчас общая площадь комплекса — 8 тыс. кв. м: после реставрации он «прирос» на 1,2 тыс. кв. м, что дало возможность реализовывать на его территории более масштабные культурные проекты. «И вот сейчас музей приобрел свой основной завершающий вид,— рассказала Анна Трепалова.— Мы реконструировали старые здания, приспособив их для современного использования, сохранили промышленный ансамбль целого завода».

«Для ТМК сохранение промышленного наследия — часть корпоративной культуры»,— заявил в июле 2022 года на церемонии открытия обновленного комплекса генеральный директор ТМК Игорь Корытько. Он отметил, что теперь туристы смогут познакомиться с новым экскурсионным маршрутом «Металлургия сквозь века — от кричного молота до цифрового завода», сочетающим в себе действующие электросталеплавильный и трубопрокатный цеха и исторические пространства Северского трубного завода.

Как пояснила госпожа Трепалова, это «уникальный маршрут не только для Урала, но и для всей России». «Турист больше нигде не увидит такую связку в одной точке: металлургия прошлого во всей красе плюс красота горячего металла и современного металлургического производства»,— сказала она, отметив, что потенциал проекта позволяет рассчитывать на значительное число посетителей.

И для этого, по ее словам, музей открывает новые экскурсионные направления, в том числе семейные, а также с практическими занятиями для школьников, увеличивает число проводимых на территории комплекса мероприятий, разрабатывает мастер-классы, в том числе по просьбам гостей. «Некоторые, например, хотят сделать и увезти с собой трубу — конечно, сейчас такой возможности нет, но мы обсуждаем все, даже самые на первый взгляд нереальные предложения,— сказала она.— Да и по сувенирам мы также реагируем на все запросы. Туристы хотят получить на память частичку производства, уральского металла — фрагмент настоящей северской трубы или шлака. И над этим работаем».

Управляющий директор СТЗ Дмитрий Марков на открытии выразил надежду, что расширение деятельности комплекса выведет промышленный и деловой туризм на Северском трубном заводе на новый уровень. После реконструкции здесь уже организовали художественные выставки, встречи с деятелями культуры и искусства, гостями которых стали жители Свердловской области.

Социальная миссия

«Да, ключевая бизнес-задача компании и завода — производить передовые трубные решения, но в регионе присутствия, где работают наши предприятия, мы также участвуем в жизни людей, создаем центры притяжения, зоны рекреации»,— указывает госпожа Трепалова. И после реставрации «Северская домна» становится не только примером сохранения промышленного наследия и региональной достопримечательностью, но и крупным туристическим объектом со всей необходимой инфраструктурой.

Полевской — это моногород примерно в 60 км от Екатеринбурга, где люди либо сами работают на градообразующем предприятии, либо на нем трудятся их родственники. «Мы формируем культурную среду города, это очень серьезно,— говорит руководитель комплекса.— И на нас лежит огромная ответственность — что мы будем показывать, чему мы будем учить, какие ценности и традиции мы будем преподносить. Эффект от такого культурного проекта долгосрочный».

В частности, по ее словам, результаты принесет работа с детьми и подростками — теми, кто в будущем может выбрать профессию трубника. Кроме того, обновление комплекса дало возможность развивать корпоративное волонтерство: сотрудники предприятий ТМК принимают участие в организации культурных мероприятий.

«В целом это демонстрация принципов устойчивого развития, в том числе ориентированная на внутреннюю аудиторию завода, ведь музей такого уровня влияет на вовлеченность персонала в жизнь предприятия»,— поясняет Анна Трепалова. В музее проводятся в том числе юбилейные вечера цехов и подразделений завода, посвящение в молодые металлурги, встречи и экскурсии для работников и ветеранов предприятия.

«Проект необходим также и для людей, которые к нам приходят извне, так как такой центр притяжения дает возможность продемонстрировать ценности и корпоративную культуру компании,— отмечает руководитель музейного комплекса.— И, наверное, не придумать транслятора лучше, чем современный, но при этом сохраняющий старину корпоративный музей».

Она отметила, что не существует никакой математической формулы, чтобы оценить результаты культурных проектов и спрогнозировать прямой экономический эффект для бизнеса. И в компании это понимают, поэтому преследуют иную цель. «Такие проекты приносят серьезный социальный эффект и делают возможным гармоничное, сбалансированное развитие компании,— отмечает представитель компании.— Нельзя что-то строить только внутри компании, забывая о внешнем мире. Это важно и для наших сотрудников, которые живут в совершенно разных средах — вокруг них при поддержке заводов преображаются школы, детские сады, городские пространства».

При этом в компании отмечают, что социальное развитие играет существенную роль в нынешних условиях, когда на фоне масштабных изменений вовне сотрудникам важно найти уверенность и опору внутри компании. Социальные проекты, в том числе развитие промышленного туризма и вклад в формирование собственной культурной идентичности, позволяют создать для этого прочную базу.