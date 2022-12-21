Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бухгалтерия универсальной этики

Обязательное раскрытие нефинансовых данных в России заставляет себя ждать

В начале века крупнейшие глобальные институциональные инвесторы по просьбе седьмого генерального секретаря ООН Кофи Аннана разработали шесть принципов ответственного инвестирования с учетом социальных, экологических и управленческих факторов (ESG). Они, вероятно, не предполагали, насколько сложной окажется система нефинансовой отчетности, которая теперь стремится стать универсальной и обязательной, но пока не в России. Глава экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик описывает этическое и техническое содержание современной нефинансовой отчетности, а также тенденции в ее развитии.

Фото: Bonnie Cash / Getty Images

Фото: Bonnie Cash / Getty Images

ESG — это про человеческие ценности

Спустя почти 20 лет, летом текущего года, Фиона Рейнольдс, бывший многолетний гендиректор международной ассоциации «Принципы ответственного инвестирования», так прокомментировала бурные дискуссии о едином стандарте нефинансовой отчетности: «Все принципы ESG можно свести к нескольким простым истинам: у всех нас есть обязанности как у граждан, и мы все должны действовать этично, и мы должны инвестировать так, чтобы не увеличивать страдания людей или наносить ущерб планете, на которой мы все обитаем. Нужны ли нам бесконечные правила и законы, чтобы помнить об этих базовых истинах, прежде чем действовать?»

Каждый ответственный инвестор или предприниматель согласится с утверждением, что ESG — это про базовые человеческие ценности, но отчитаться о деятельности в соответствии с ними совсем непросто. Нужно соответствовать. Традиционные инструменты финансового и управленческого учета явно не подходят для измерения ESG-воздействия, поскольку ориентированы прежде всего на монетарные аспекты. Нематериальные ценности, такие как защита благополучия людей и планеты, универсальная этика, рыночная репутация, противодействие коррупции, учет интересов разных групп,— огромный комплекс вопросов устойчивого развития, который невозможно учесть в финансовом анализе. Речь идет о качественных, часто субъективных данных. Нефинансовые цели и термины, как и фрагментарный, непоследовательный сбор и представление данных, затрудняют оценку ESG-влияния как инвесторами, так и регуляторами.

Нам придется принять отдельную ESG-реальность: стандарты и рамки нефинансовой отчетности будут меняться вместе с экологическими и социально-экономическими условиями. Надежды участников рынка на единый стандарт нефинансовой отчетности пока неосуществимы. Впрочем, и осознание общих ценностей и ответственности в мире пока лишь идея.

Единый стандарт пока нереален, но меньшее число рамок — уже благо

Самое большое неудобство от разнообразия стандартов и требований к отчетности об устойчивом развитии и климате испытывали компании (им приходится готовить отчеты во всех форматах), а также глобальные управляющие активами, которые работают в разных юрисдикциях и формируют не только пассивные фонды на основе индексов, но и фонды активного управления, когда портфель составляется на основе ESG-отчетности компаний. Разнообразие стандартов ведет к несопоставимости оценок как внутри портфеля, так и между фондами.

В течение 2022 года Совет по международным стандартам устойчивого развития (ISSB), созданный Фондом МСФО в 2021 году по итогам COP26 в Глазго, работал над двумя глобальными стандартами корпоративной отчетности: по климату и устойчивому развитию. К моменту начала работы ISSB рынком использовалось несколько добровольных стандартов, прежде всего Глобальной инициативы по отчетности (GRI), стандарты Совета по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB), рекомендации Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD), Стандарт углеродной отчетности (CDP).

У каждого из этих стандартов свои особенности по охвату тем (только климат или более широкий набор экологических, социальных и управленческих критериев), глубина охвата выбросов СО2 и концепция существенности, одинарная или двойная. Первая отталкивается от финансовых интересов бизнеса, вторая — от качества влияния компании на благосостояние людей и планеты.

С тематическим наполнением устойчивого развития регулярно происходят накладки. Например, говорим о ESG, а на самом деле имеем в виду только климат и наоборот. Хотя очевидно, что метрики ESG, как и парадигма устойчивого развития, куда масштабнее климатической повестки. Поэтому ISSB изначально пошел по пути разумного разделения тем и сразу организовал работу по смежным направлениям — климатической отчетности и общей отчетности по устойчивому развитию.

Проблема глубины охвата выбросами СО2 оказалась сложнее. В проекте глобального стандарта климатической отчетности ISSB от компаний начиная с 2023 года требуется включать в отчетность данные не только по Охвату 1 (прямые выбросы предприятия при производстве продукции) и Охвату 2 (косвенные выбросы от покупаемой и потребляемой энергии), но и Охвату 3 (выбросы по всей цепочке создания стоимости продукции).

Схватка при обсуждении проектов глобальных стандартов ISSB идет вокруг подхода к определению категории существенности при раскрытии информации. Традиционное понимание существенности — как ESG-риски могут повлиять на стоимость компании — без лишних дискуссий перешло в проект нового стандарта МСФО. Очевидно, что изменение климата может негативно повлиять на стоимость компании: аварии, штрафы, стихийные бедствия. Такая одинарная существенность с оценкой влияния внешней среды на стоимость компании учитывается в стандартах SASB и TCFD, и потому они фактически стали частью глобального стандарта ISSB.

А как устойчивость компании соотносится с обратным воздействием, когда, допустим, деятельность предприятия наносит вред окружающей среде и местным сообществам? Надо ли учитывать в оценке устойчивости риски негативного влияния компании на людей и планету? Как это отразится на долгосрочной устойчивости бизнеса? Именно на эти вопросы наряду с ESG-рисками для стоимости бизнеса отвечали компании в рамках стандарта GRI. Они ориентированы не только на инвесторов, но и на другие группы заинтересованных сторон. Речь в них идет о двойной существенности, и от такого формата отчетности отказаться невозможно в том числе потому, что европейское регулирование развивается именно в этом направлении, в сторону обязательной отчетности следует и Китай.

В результате почти года дискуссий и большой аналитической работы создаваемый единый глобальный стандарт добровольной корпоративной отчетности состоит из двух самостоятельных компонентов.

Первый (с одинарной существенностью) — про то, как вопросы ESG влияют на стоимость предприятия (финансовая существенность, влияющая на стоимость компании). В этой парадигме Фонд IFRS разрабатывает Стандарты раскрытия информации в области устойчивого развития МСФО. Она ориентирована на инвесторов. Предлагаемые стандарты МСФО основаны на стандартах SASB и рекомендациях TCFD и, вероятно, заменят их (как и некоторые другие добровольные стандарты, регулирующие раскрытие информации в области устойчивого развития и ориентированные на инвесторов).

Второй компонент (с двойной существенностью) связан с влиянием компаний на то, что всегда считалось экстерналиями,— благосостояние людей и планеты (линия второй существенности о воздействии компаний). Тут обновленные стандарты GRI остаются самыми применяемыми для многосторонней отчетности, ориентированной на устойчивое развитие и широкий круг заинтересованных сторон.

На прошлой неделе на проходившей в Монреале конференции COP15 по биоразнообразию председатель комитета ISSB Эмманюэль Фабер заявил, что в готовящийся климатический стандарт будут включены и требования раскрытия информации о сохранении биоразнообразия. Однако из этого заявления до конца непонятно, какой ракурс рисков должны учитывать компании в связи с кризисом экосистем: рисков для бизнеса или рисков его негативного влияния природу.

Обязательная отчетность — уже реальность

Наряду с добровольными стандартами авторитетных профессиональных организаций свой набор требований к обязательной отчетности разрабатывают и национальные регуляторы. Так, британское Управление по финансовому регулированию и надзору выступило с проектом стандарта раскрытия информации в области устойчивого развития, а американская Комиссия по ценным бумагам и биржам — с регламентом обязательной отчетности об устойчивом развитии публичных листинговых компаний.

В конце октября Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг добавило раскрытие ESG в список стратегических надзорных приоритетов в Европейском союзе. А уже в следующем месяце в ЕС утверждена новая Директива об отчетности в области корпоративного устойчивого развития (CSRD), которой были расширены требования к корпоративной отчетности. Правила начнут применяться с 2024 года для крупных публичных компаний более чем с 500 сотрудниками, в 2025 году за ними последуют компании более чем с 250 сотрудниками, или €40 млн выручки, и, наконец, предприятия МСП, зарегистрированные на бирже, начнут сдавать отчетность начиная с 2026 года.

Новые обязательные правила отчетности в соответствии с европейской Директивой CSRD заметно увеличивают число компаний, которые должны раскрывать информацию об устойчивом развитии и делают подробнее требования к отчетности о воздействии компаний на окружающую среду, права человека и социальные стандарты, а также о рисках, связанных с устойчивым развитием.

Согласно недавнему соглашению между парламентом и Советом ЕС, обновленные правила и потребуют от компаний независимого аудита раскрываемой информации об устойчивом развитии, и будут применяться к некоторым крупным компаниям, не входящим в ЕС.

Инвесторы зовут регуляторов

Актуальное исследование международной компании Ernst & Young (EY) «Как корпоративная отчетность может преодолеть разрыв в доверии к ESG?» свидетельствует: большинство опрошенных инвесторов испытывают проблемы с доверием к данным добровольной корпоративной отчетности. Они считают, что компании будут предоставлять полезную информацию только тогда, когда этого потребуют регулирующие органы.

EY, исследуя мировую корпоративную отчетность и институциональных инвесторов (Global Corporate Reporting and Institutional Investor Survey), опросила 1040 финансовых директоров компаний и старших финансовых руководителей из 25 стран и 14 секторов и представителей 320 институциональных инвесторов из 23 стран о целях инвестиций в устойчивое развитие и ожиданиях в отношении отчетности.

Почти все инвесторы (99%) используют раскрытие ESG-информации компаний как часть своих инвестрешений. Однако большинство инвесторов подчеркивают значительные пробелы в раскрытии информации об устойчивом развитии компаний. Так, 76% респондентов говорят, что «компании очень избирательны в раскрываемой инвесторам информации, что вызывает опасения гринвошинга».

Вместе с тем лишь 54% респондентов согласны, что компании предоставляют инвесторам актуальную информацию о деятельности в области устойчивого развития, а 41% и вовсе считают, что текущая ESG-отчетность компаний не соответствует даже базовым стандартам. Почти девять из десяти инвесторов (88%) заявили, что компании предоставляют выборочную популярную информацию о ESG, что обозначается как cherry-picking (избирательный подход) и является большой ошибкой существующей отчетности.

Довольно сложно принимать решения в условиях, когда каждая компания раскрывает то, что ей выгодно, и пропускает то, что раскрывать не хочет. Поэтому институциональные инвесторы и голосуют за обязательную стандартизированную отчетность об устойчивом развитии.

В России заставляют подождать

В России обязательная отчетность по устойчивому развитию пока отложена, добровольная украшена «вишенками на торте», а сектор ESG-tech не развивается без спроса. По вполне объяснимым причинам работа по принятию федерального закона об обязательной нефинансовой отчетности была поставлена на паузу как минимум до конца 2022 года. Однако уже в начале нынешней осени Банк России устами своих представителей на различных мероприятиях стал предупреждать, что информационное эмбарго в обозримой перспективе закончится.

В Основных направлениях развития финансового рынка на ближайшие три года, которые направлены президенту, ЦБ подтвердил, что продолжит работу, направленную на дальнейшее внедрение вопросов устойчивого развития и учета ESG-факторов в корпоративное управление публичных акционерных обществ и финансовых организаций, создание с учетом международного опыта необходимой методологической базы для трансформации бизнеса на основе принципов устойчивого развития.

Регулятор отметил важность прозрачной информации для эффективного функционирования рынка устойчивого финансирования, заявив, что разработка подходов к раскрытию информации об устойчивом развитии публичными акционерными обществами и финансовыми организациями продолжится.

Не давая никаких временных ориентиров, Банк России откладывает на перспективу введение требований о раскрытии информации корпораций об учете ESG-факторов и вопросов устойчивого развития, результатов влияния деятельности организаций на экономическую, экологическую и социальную составляющую жизни с учетом изменившихся условий.

Безусловно, у столь осторожной позиции в отношении обязательной отчетности есть вполне объяснимые причины. Но формирование национальных стандартов раскрытия ESG-информации в новых условиях уже вполне уместно завести в актуальную повестку развития рынков. Особенно с учетом непростого опыта создания единого глобального стандарта отчетности. Каковы будут подходы регулятора и рынка в России к вопросам существенности при раскрытии информации, пока не ясно. Значит, не ясно и каким образом будет наполняться и развиваться нефинансовая отчетность в России.

Пока же, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей, число отчетов в России растет, а cherry-picking, как вишенка на торте, присутствует в российской отчетности практически повсеместно. При этом любая относительно произвольная выборка параметров раскрытия и любой пропуск нежелательной для компании информации могут искажать общую картину до неузнаваемости.

Светлана Бик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...