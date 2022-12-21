Крыши тронулись

Мир никогда не был предсказуемым местом, однако его нынешняя глобальная связность и степень взаимозависимости стран, компаний и людей таковы, что кризисы мультиплицируют свой эффект и увеличивают нагрузку на нашу психику. В условиях неопределенности ментальное здоровье и психологическая устойчивость жизненно важны для человеческого развития, и при этом они первыми подвергаются сильному и длительному давлению стресса. Углубление политической поляризации и расширение спектра и глубины ментальных заболеваний — одна из реакций на кризис, она влияет на потребительское поведение и трансформирует корпоративную политику и общество в целом.

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Проблема ментального благополучия людей станет важнейшим вызовом в постпандемийном и послевоенном мире следующего десятилетия. Психическая устойчивость уже в нынешнем году — тема одного из трех ключевых разделов доклада ООН о развитии человечества 2021/2022, а современный мир в докладе именуется миром тревоги. Человечество адаптируется: развивает навыки саморегуляции, меняет корпоративную среду, проявляя заботу о сотрудниках, и уделяет все больше внимания ментальному здоровью в госполитике и повестке международных институтов. Однако пока для ощутимого прогресса действий недостаточно.

Нервные накопления

Недавно словарь Collins Dictionary объявил словом года permacrisis, расшифровывая его как затяжной кризис, объединяющий деградацию природной среды, политическую нестабильность, войну и непрерывный рост стоимости жизни. Его развитие и последствия становятся все более очевидными как минимум в последнее десятилетие, но проявились они задолго до пандемии. Последствия растущих нестабильности и неопределенности впервые в истории, согласно докладу ООН, угрожают развернуть процесс человеческого развития, оставив негативные последствия будущим поколениям. Все это снижает способность людей к конструктивным совместным действиям, а на индивидуальном уровне вызывает тревогу и стресс. В некоторых случаях дистресс — вредный интенсивный или длительный стресс — конвертируется в ментальные расстройства (по статистике ими страдает каждый восьмой из живущих сегодня людей). При этом болезненные эмоции не заперты в сознании, а проявляются в мозге, гормональной и нервной системе. Дистресс также приводит к росту общего нездоровья, тормозит умственное и физическое развитие детей, ограничивая их будущие возможности. В России, по сообщению столичного Центра образования, психоневрологические проблемы у детей выходят на первое место — лишь 11% детей специалисты согласны считать здоровыми.

Тревога сегодня высока не только в России: глобальные опросы показывают, что шесть из семи респондентов не чувствуют себя в безопасности в одном или нескольких аспектах своей жизни. Исследование, проведенное в Гонконге во время социальной нестабильности 2019–2020 годов, обнаружило симптомы депрессии и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у 21,8% взрослых, а уровень стресса зависит от политической повестки в социальных сетях.

Эффекты новейших антропогенетических рисков — роста числа психотравм, появления неизвестных вирусов и их вариаций на фоне изменения климата вместе с традиционными опасностями — экономическими кризисами, войнами, голодом, дискриминацией и насилием — сливаются в непрерывное стрессовое воздействие, вызывая дистресс. Различия же в степени дистресса и психоэмоциональной устойчивости среди людей могут приводить к социальной дестабилизации — неравенству, преступности и насилию в обществе — и консервировать ее в отдельных стратах. Так, люди с низким доходом страдают дистрессом в полтора-три раза чаще обеспеченных.

Особенно важна тема психологической устойчивости в современной экономике, для которой значимость интеллектуальной деятельности и навыков эмоционального интеллекта, креативности, самоконтроля и системного мышления выше, чем ручного труда. Ментальное здоровье и навыки регуляции своего состояния приобретают все большее значение для успеха в профессиональной среде, а дистресс, напротив, ведет к постоянной утрате экономических перспектив. Однако негативные тенденции не предзаданы — вызовы могут помочь людям объединиться и изменить ситуацию.

Что-то происходит в России

В прошлогоднем рейтинге ментального благополучия корейского Университета Кеймунга Россия на 87-м месте, или 29-м с конца. Хуже ситуация в Таджикистане, Алжире, ЮАР и еще 26 странах, а лучше, например, в Нигерии и Венесуэле. Даже при среднем уровне внешних тревог в 2020–2021 годах ментальное равновесие россиян было неудовлетворительным. А дальше стало хуже. По данным мониторинга Института психологии (ИП) РАН, доля респондентов, отмечающих у себя симптомы клинической тревоги, выросла с 18% в январе 2022 года до 28% в начале марта (среди молодежи 18–24 лет — до 60%), а симптомы клинического уровня депрессии — с 27% до 42% (среди молодежи 18–24 лет — до 75%). По опросам фонда «Общественное мнение», в конце сентября психика россиян испытала еще один удар: за неделю уровень тревоги в российском обществе взлетел вдвое (с 35% до 69%). В дальнейшем негативная динамика немного стабилизировалась, но на начало декабря уровень тревоги в обществе все равно остается высоким: его отмечают 57% опрошенных. Вредный стресс со временем переходит в депрессию, травму и ее крайнюю стадию — ПТСР, а также другие психические дисбалансы — пока описанные ИП РАН тенденции только развиваются.

Бизнес не как обычно

Критерии оценки благополучия в обществе постоянно расширяются и детализируются — важно не только физическое, но и психологическое, эмоциональное, духовное и социальное здоровье. По исследованию IPSOS к Всемирному дню ментального здоровья 76% людей в мире равно оценивают важность физического и ментального здоровья, но только 33% считают, что общественная медицина в их стране уделяет им равное внимание. Это дает компаниям возможность удовлетворить открытый запрос, интегрируя более широкое понимание человеческого благополучия в свои продукты, сервисы, квалификацию сотрудников, социальные кампании и корпоративную культуру. Не меньшей проблемой все чаще становится для бизнеса и состояние самих его сотрудников. Данные исследований последних десятилетий показывают все большую его связь с результатами компаний. Так, лишь 11% сотрудников в командах сохраняют высокую вовлеченность, если лидер находится в стрессе, что отражается на общей производительности и в итоге на прибыли.

Растут распространенность и степень выгорания у ценных работников (что приводит к их потере) и спрос на этичное ненасильственное лидерство. Компании начали выделять больше ресурсов на решение проблемы ментального благополучия и здоровья в своих командах, однако спрос опережает предложение. По данным Gallup, по сравнению с 49% в 2020 году только 24% опрошенных в 2022-м считали, что компания делает достаточно для их поддержки. Впрочем, спектр подходов к обеспечению ментального благополучия в компаниях расширяется: от психотерапии и программ про резилентности и майндфулнесс до изменений в корпоративной политике и бизнес-процессах, снижающих уровень насилия и дискриминации в системе.

ESG пришлось кстати

Ментальное здоровье персонала компаний идеально вписалось в тренды ESG-повестки и привлекает значительное внимание ответственных инвесторов. Доклад Форума корпоративного управления Гарвардской юридической школы еще в декабре 2020 года отмечал внимание к этим вопросам в поле ESG-инвестиций. Более того, в опросе форума среди инвесторов, придерживающихся принципов устойчивого развития, проблема ментального здоровья вошла в топ-4 общественных вызовов и приоритетов современности.

В России тренды укладываются в эту картину: социальная ответственность бизнеса станет приоритетным сегментом ESG (48%) с особым упором на программы заботы о сотрудниках (65%) — такие данные приводятся в исследовании E+ Change о текущих направления трансформации ESG-повестки в России. Однако в основном такие программы все еще понимают заботу в классическом корпоративном ключе — через страховки и другие социальные бонусы. Вероятно, компаниям еще предстоит системно разобраться в вопросе благополучия сотрудников: развивать их навыки заботы о себе и саморегуляции в командах, адаптировать культуру и бизнес-процессы к психическим потребностям людей и поддерживать команды за счет большей прозрачности и открытости. Одна из самых перспективных возможностей для решения проблемы — трансформация лидерского стиля в компаниях для развития эмпатии и учет опасности психических травм в управленческих методах.

Как извлечь пользу из кризиса

Неопределенность и кризисы необязательно ведут к негативу в будущем: они приносят не только страдания, но и возможности для фундаментальных изменений людей, компаний и государств, когда изменения становятся востребованными и желанными, а общественный консенсус эволюционирует, формируя новые технологии, нормы, ценности и убеждения.

Факторы стресса не возникают в вакууме, они взаимосвязаны и усиливают друг друга, но скоординированное противодействие им может усилить личную и социальную устойчивость. О завтрашнем дне можно знать лишь одно: в нем будет больше или меньше устойчивости из-за наших действий по накоплению или потере психических ресурсов сегодня. В ООН уже называют приоритетами корпоративной и госполитики три ключевые задачи: смягчение кризисов, снижение дистресса, формирование психологической устойчивости. Решение последней задачи предполагает необходимость расширения доступа к психологической помощи, которая сейчас является привилегией лишь 10% населения планеты. Также важны: учет научных знаний о психической травме и стрессе в корпоративном и госуправлении, образовании и услугах (и перестройка традиционных иерархий в более свободные горизонтальные структуры), отказ от предвзятого и невежественного отношения к дистрессу и ментальным расстройствам, повышение терпимости к различиям в корпоративной среде и в обществе, в целом снижение уровня насилия, в том числе психологического.

Без положительных изменений в развитии большей психологической устойчивости и безопасности людей эффективность коллективных действий на всех уровнях будет падать, а глобальная неопределенность — расти. В докладе ООН приводятся научные доказательства того, что личная неустойчивость ведет к поляризации в обществе. Люди в стрессе и без ощущения психологической безопасности меньше доверяют другим и склонны занимать радикальные политические позиции.

Однако неопределенность не обязана поляризировать и ослаблять общество — период глобальных изменений может подтолкнуть прогресс не только к расширению потребительских возможностей, но и к тому, чтобы сделать жизнь комфортнее и радостнее, в том числе обеспечивая людям ментальное благополучие, душевный покой и комфорт на базе научных знаний и лучших практик по их сохранению.

Макс Родин, Deep Mind