Экспортные мощности малосернистой нефти из Новороссийска увеличили до 40 млн тонн в год

Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что мощности экспорта малосернистой нефти из Новороссийска увеличили до 40 млн тонн в год. Об этом сообщает ТАСС.

Компания продолжает работы по увеличению экспортной мощности НМТП до 52 млн тонн нефти в год. Глава «Транснефти» отметил, что работы в этом направлении осуществляются в плановом порядке безотносительно «сегодняшней сложной ситуации».

В декабре экспорт российской нефти сортов Urals и Siberian Light из Новороссийска сократили на 230 тыс. тонн в связи с штормовой обстановкой в ноябре.

Госкомпания «Транснефть» является основным акционером Новороссийского морского торгового порта. Предприятию принадлежит 50,1% акций.

Анастасия Донскова

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