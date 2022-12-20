Экспортные мощности малосернистой нефти из Новороссийска увеличили до 40 млн тонн в год

Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что мощности экспорта малосернистой нефти из Новороссийска увеличили до 40 млн тонн в год. Об этом сообщает ТАСС.
Компания продолжает работы по увеличению экспортной мощности НМТП до 52 млн тонн нефти в год. Глава «Транснефти» отметил, что работы в этом направлении осуществляются в плановом порядке безотносительно «сегодняшней сложной ситуации».
В декабре экспорт российской нефти сортов Urals и Siberian Light из Новороссийска сократили на 230 тыс. тонн в связи с штормовой обстановкой в ноябре.
Госкомпания «Транснефть» является основным акционером Новороссийского морского торгового порта. Предприятию принадлежит 50,1% акций.
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