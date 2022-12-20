Реверсивное движение на дороге «Ижевск — Воткинск» продлят до 22 декабря

Установку оборудования для автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК) на дороге «Ижевск — Воткинск» в Удмуртии продлят до 13:00 22 декабря. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, данное решение принято из-за неблагоприятных погодных условий.

Реверсивное движение со светофорным регулированием сохраняется до окончания работ.

Напомним, ранее планировалось, что реверсивное движение будет организовано до 20:00 20 декабря. Установка АПВГК проводится на 31-м км трассы. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».