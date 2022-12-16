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Реверсивное движение откроют на дороге «Ижевск — Воткинск» с 18 декабря

В Удмуртии на региональной дороге «Ижевск — Воткинск» организуют реверсивное движение со светофорным регулированием из-за установки весового оборудования для автоматического пункта весогабаритного контроля. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, работы будут проводиться с 8:00 18 декабря по 20:00 20 декабря.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, установка АПВГК проводится на 31-м км трассы. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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