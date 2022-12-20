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Коммерсантъ FM
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Сестра Ким Чен Ына призвала не судить о технологической мощи КНДР по двум спутниковым снимкам

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон раскритиковала иностранных экспертов, утверждающих, что результаты испытаний корейских спутников свидетельствуют о невысоком технологическом потенциале страны. Ранее КНДР провела заключительный этап испытания по выводу на орбиту разведывательного спутника и опубликовала снимки предположительно Сеула и портового города Инчхон.

Ким Ё Чжон

Ким Ё Чжон

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP

Ким Ё Чжон

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP

Ким Ё Чжон в своем заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи, заявила, что не согласна с мнением зарубежных экспертов, в частности из Южной Кореи, о том, что изображения Сеула и Инчхона имеют слишком низкое разрешение для спутниковых снимков. Имена иностранных аналитиков она не уточнила.

«Вы не думали, что слишком неуместно и поспешно судить о наших возможностях по разработке спутника и его подготовке по двум фотографиям, сделанным экспериментальной камерой и опубликованным в газете»,— сказала Ким Ё Чжон (цитата по ТАСС).

Спутниковые снимки Сеула и Инчхона

Спутниковые снимки Сеула и Инчхона

Фото: KCNA / Reuters

Спутниковые снимки Сеула и Инчхона

Фото: KCNA / Reuters

Сестра северокорейского лидера также подчеркнула, что КНДР располагает технологиями, необходимыми для повторного входа межконтинентальных баллистических ракет в атмосферу. «Скоро вы сами увидите и поймете»,— добавила она.

Испытания проводились в воскресенье, 18 декабря. Был осуществлен пуск ракеты-носителя с тестовым аппаратом на высоту около 500 км. Устройство было оснащено камерами и оборудованием для передачи данных. Из заявления Госуправления КНДР по освоению космоса следует, что Пхеньян намерен завершить подготовку первого военного разведывательного спутника до апреля 2023 года.

Милена Костерева

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