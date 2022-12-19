КНДР провела испытания тестового разведывательного спутника

Госуправление КНДР по освоению космоса провело «важное испытание конечного этапа для разработки спутника разведки», говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи. Пхеньян оценил способности спутниковой съемки и опубликовал снимки, предположительно, Сеула и портового города Инчхон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«В ходе испытания подтверждены важные технические характеристики, включая технологию управления камерой, способность аппаратов для связи к обработке и передаче данных в условиях космической обстановки, точность отслеживания и управления наземной диспетчерской системы»,— говорится в сообщении ЦТАК. КНДР планирует закончить подготовку первого военного разведспутника до апреля 2023 года.

Испытания проводились в воскресенье, 18 декабря. Был осуществлен пуск ракеты-носителя с тестовым аппаратом на высоту около 500 км. Устройство было оснащено камерами и оборудованием для передачи данных.

Леонид Уварчев