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Коммерсантъ FM
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КНДР провела испытания тестового разведывательного спутника

Госуправление КНДР по освоению космоса провело «важное испытание конечного этапа для разработки спутника разведки», говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи. Пхеньян оценил способности спутниковой съемки и опубликовал снимки, предположительно, Сеула и портового города Инчхон.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«В ходе испытания подтверждены важные технические характеристики, включая технологию управления камерой, способность аппаратов для связи к обработке и передаче данных в условиях космической обстановки, точность отслеживания и управления наземной диспетчерской системы»,— говорится в сообщении ЦТАК. КНДР планирует закончить подготовку первого военного разведспутника до апреля 2023 года.

Испытания проводились в воскресенье, 18 декабря. Был осуществлен пуск ракеты-носителя с тестовым аппаратом на высоту около 500 км. Устройство было оснащено камерами и оборудованием для передачи данных.

Леонид Уварчев

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