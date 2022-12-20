Прокуратура оспорит освобождение бывшего диспетчера аэропорта Сочи, осужденного за госизмену

Суд рассмотрит жалобу прокуратуры Тамбовской области на освобождение в связи с онкозаболеванием бывшего авиадиспетчера аэропорта Сочи Петра Парпулова, осужденного за госизмену. Об этом сообщает «Ъ».

Рассмотрение жалобы состоится 27 декабря текущего года. Уголовное дело в отношении Петра Парпулова было заведено в 2014 году по факту разглашения гостайны. Гособвинитель утверждал, что в 2010 году мужчина, находясь в отпуске в Грузии, сообщил своим родственникам сведения о боевых вылетах самолетов из Адлера в период «пятидневной войны» 2008 года. Защитники Петра Парпулова настаивали на том, что мужчина не имел доступа к секретным сведениям, а информация о работе авиации регулярно появлялась в СМИ. Тем не менее в 2016 году фигуранта приговорили к 12 годам лишения свободы по ст. 275 УК (госизмена).

Большую часть наказания бывший авиадиспетчер отбыл в Тамбовской исправительной колонии. В 2019 году у мужчины диагностировали три вида онкологии, но обследование затянулось до лета 2021 года из-за распространения коронавируса. Новое исследование выявило осложнения, после чего Петр Парпулов начал тяжбы с ФСИН, поскольку его заболевание попало в категорию болезней, при которых заключенных могут отпустить домой. Тюремные врачи настаивали на том, что состояние здоровья мужчины позволяет ему отбывать наказание и далее при соответствующем лечении. В мае текущего года суд поддержал требования Петра Парпулова и освободил его из заключения в связи с болезнью.

Прокуратура Тамбовской области настаивает на том, что судебные решения об освобождении заключенного были вынесены с нарушениями.

Анастасия Донскова

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