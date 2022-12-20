В Сочи восстановили магистральный водовод, питающий три городских района

В Сочи завершились работы на магистральном водоводе, авария на котором вызвала сбои водоснабжения Адлерского, Хостинского и Центрального районов курорта. Об этом сообщил ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи.

К настоящему времени завершен пуск насосных агрегатов, снабжающих питьевой водой указанные районы. Окончательно работы по восстановлению водоснабжения будет завершены к концу суток 20 декабря.

Порыв произошел на улице Ленина в Адлере. По первым оценкам специалистов, авария могла привести к нарушениям водоснабжения в восьми районах города. Восстановительные работы были осложнены рельефом местности и активным водозабором населением.

Анастасия Донскова

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