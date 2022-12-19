В Сочи водоснабжение восьми микрорайонов приостановят из-за аварии на магистральном водоводе

Водоснабжение восьми микрорайонов Сочи приостановят из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 800 мм. Об этом сообщил ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи.

Повреждение выявили в центре Адлера. По данным специалистов, повреждение могло привести к длительным перебоям с водой в трех районах курорта. В настоящее время проводятся мероприятия по восстановлению водовода. Работы затруднены рельефом местности и активным водозабором населением. Подачу ресурса на время ремонта приостановят в Адлере, Кудепсте, Хоста, Мацеста, Бытха, микрорайоне Светлана в селе Раздольное и ЖК «Министерские озера».

Предварительно сообщается, что работы завершатся к концу текущих суток. Окончательное восстановят подачу воды 20 декабря.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram