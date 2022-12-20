Владимир Путин назначил прокурора Омской области

19 декабря президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Алексея Афанасьева прокурором Омской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
На прошлой неделе, как писал «Ъ-Сибирь», профильные комитеты Совета федерации поддержали представленную президентом РФ кандидатуру Алексея Афанасьева на должность прокурора Омской области. В ближайшее время он будет представлен коллективу ведомства.
Алексей Афанасьев родился в 1969 году, после службы в рядах Советской Армии работал в органах внутренних дел Красноярского края. В 1999 году окончил Сибирский юридический институт МВД России. С февраля 2000 года последовательно занимал должности следователя, зампрокурора Ермаковского района, прокурора Курагинского района, Минусинского межрайонного прокурора Красноярского края. С ноября 2016 года состоял в должности заместителя прокурора Красноярского края. В июне 2021 года Алексей Афанасьев стал первым заместителем прокурора Республики Карелия.
Предшественник Алексея Афанасьева на посту прокурора Омской области Николай Студеникин назначен начальником Управления Минюста России по Курской области.