Владимир Путин назначил прокурора Омской области

19 декабря президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Алексея Афанасьева прокурором Омской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На прошлой неделе, как писал «Ъ-Сибирь», профильные комитеты Совета федерации поддержали представленную президентом РФ кандидатуру Алексея Афанасьева на должность прокурора Омской области. В ближайшее время он будет представлен коллективу ведомства.

Алексей Афанасьев родился в 1969 году, после службы в рядах Советской Армии работал в органах внутренних дел Красноярского края. В 1999 году окончил Сибирский юридический институт МВД России. С февраля 2000 года последовательно занимал должности следователя, зампрокурора Ермаковского района, прокурора Курагинского района, Минусинского межрайонного прокурора Красноярского края. С ноября 2016 года состоял в должности заместителя прокурора Красноярского края. В июне 2021 года Алексей Афанасьев стал первым заместителем прокурора Республики Карелия.

Предшественник Алексея Афанасьева на посту прокурора Омской области Николай Студеникин назначен начальником Управления Минюста России по Курской области.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев