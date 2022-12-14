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Сенаторы поддержали кандидатуру Алексея Афанасьева на пост прокурора Омской области

Профильные комитеты Совета федерации поддержали представленную президентом РФ кандидатуру Алексея Афанасьева на должность прокурора Омской области. Информация об этом размещена на официальном сайте верхней палаты парламента. «В соответствии с частями 8 и 9 ст. 188 регламента Совета федерации соответствующие заключения будут направлены председателю Совета федерации для информирования президента РФ о результатах проведенных консультаций», — отметил глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Фото: Прокуратура Республики Карелия

Фото: Прокуратура Республики Карелия

Алексей Афанасьев родился в 1969 году, после службы в рядах Советской Армии проходил службу в органах внутренних дел Красноярского края. В 1999 году окончил Сибирский юридический институт МВД России. С февраля 2000 года последовательно занимал должности следователя, зампрокурора Ермаковского района, прокурора Курагинского района, Минусинского межрайонного прокурора Красноярского края. С ноября 2016 года состоял в должности заместителя прокурора Красноярского края. В июне 2021 года Алексей Афанасьев получил пост первого заместителя прокурора Республики Карелия.

Кресло прокурора Омской области освободилось осенью 2022 года, когда в отставку подал Николай Студеникин. Должность прокурора региона он занимал около 2,5 лет.

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Илья Николаев

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