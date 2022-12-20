Рособрнадзор привлечет Генпрокуратуру в работе против бюрократической нагрузки на учителей

Весной в России появится карта забюрократизированных регионов в сфере работы школьных педагогов, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. На ней будут указаны число жалоб, результаты анонимных соцопросов. К работе в борьбе с бюрократией планируют привлекать Генпрокуратуру.

«Уже персонально с главами субъектов будем отрабатывать историю, ревизировать всю почту, которая в школу заходит, и определять источники зла, кто пишет и заставляет их писать. <…> Конечно же, мы будем и Генеральную прокуратуру подключать сюда»,— сказал господин Музаев журналистам (цитата по ТАСС).

Глава Рособрнадзора заявил, что перед ведомством стоит задача в ближайшие два года «просто каленым железом выжигать все это на корню, все эти инициативы, которые валятся сверху на школы, или директоров, которые никак не могут отвыкнуть и пытаются запастись бумагой впрок». По его словам, против управленцев, директоров школ будут приниматься меры вплоть до увольнения.

Господин Музаев рассказал о результатах опроса среди 17 тыс. педагогов 89 регионов, который был проведен в декабре. 73,4% участников сообщили, что не заметили снижения документационной нагрузки в 2022–2023 учебном году. Больше 80% педагогам известно о нормах регулирования отчетности.

Минпросвещения летом разработало перечень документов, которые обязан заполнять педагог. По сравнению с предыдущей версией список сократился с 11 до пяти пунктов, из которых только два обязательны для всех.

О работе над снижением бюрократической нагрузки на учителей — в материале «Ъ» «Два пишут, три в уме».

Леонид Уварчев